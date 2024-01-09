Вокалист группы Щенки объяснил свой обнаженный выход на сцену

Оказывается, Максим Моисеев (Максим Тесли) "поддался моменту".
Музыкант заверил, что никакого особого смысла своему обнаженному виду не придавал.
Известно, что солиста "Щенков" задержали в питерском аэропорту.
Причина - видео с выступления группы в одном из клубов города, где видно, что Моисеев выступал в одном носке, который позднее вообще сполз, а певец остался голым.
Исполнителю, который находится сейчас в ИВС, вменяют мелкое хулиганство.
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