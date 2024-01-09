Максимальная скорость при движении задним ходом

Он смог разогнать машину в режиме реверса до 275,74 км/ч.

Это стало возможным благодаря тому, что у авто нет ограничения передаточного числа задней передачи при движении задним ходом, а только естественные ограничения аэродинамикой и балансом шасси.

Не последнюю роль сыграли четырехмоторная силовая установка мощностью 1914 л.с. и 2360 Нм, а также одноступенчатые редукторы на каждой оси.

Все это позволяет достичь максимальной скорости при движении в обоих направлениях.