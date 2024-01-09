Самый быстрый серийный автомобиль в мире

Но в 2020 году у него появился конкурент из США – автомобиль SSC Tuatara, оснащенный 5,9-литровым битурбомотором V8 мощностью 1774 л.с.
Однако заветная цель покорилась не сразу.
Первая попытка оказалась неудачной из-за проблем с двигателем.
Но во второй раз в сертификате Racelogic USA зафиксировали результат: средняя скорость из двух заездов – 455,3 км/ч, максимальная – 460,4 км/ч.
Так Tuatara стал самым быстрым серийным автомобилем.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__