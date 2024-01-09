Самое большое расстояние, пройденное водородным автомобилем

Молодые инженеры представили Eco-Runner – многообещающий концепт городского автомобиля с водородным двигателем, заявив, что он в 100 раз экономичнее бензиновых моделей.

И доказали это на практике, установив рекорд Гиннеса: Eco-Runner преодолел самое большое расстояние на баках с водородным топливом – 2488 км, потратив на это 950 граммов водорода.

Проект Eco-Runner – результат ежегодного сотрудничества студентов разных факультетов.

Сначала это был трехколесный бензиновый агрегат, потом студенты перешли на альтернативный водород, а также добавили четвертое колесо, чтобы увеличить проходимое расстояние.

В итоге облегченный аэродинамичный Eco-Runner XIII во время своего рекордного пробега двигался со скоростью 45 км/ч, что почти в 2 раза выше скорости прошлогоднего прототипа.