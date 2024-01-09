Косенко заявил, что не бросал своего двухмесячного сына в сугроб, назвав видео монтажем

Сергей Косенко уверяет, что смонтировал видео с киданием младенца в сугроб для рекламы обучающего курса по съемке и монтажу вирусного и фейкового контента.

Оправдался по поводу блогер на своей странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети.

Депутат Госдумы Нина Останина заверила, что направит обращение СК, даже если в ролике была кукла, так как продемонстрирована "людоедская модель поведения", что недопустимо в нормальном обществе.

Косенко объяснил, что использовал для съемок куклу-манекен, которую одел в вещи сына, кинул ее в снег, а когда монтировал наложил лицо и мимику собственного ребенка.