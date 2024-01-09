Самый дорогой автомобиль, какой марки это рекорд

18:43 2024-01-09
Самый дорогой автомобиль, какой марки это рекорд

Долгое время рекорд принадлежал спорткару Ferrari 250 GTO, который продавался сначала за 48,4 млн, затем за 70 млн долларов.

Потом самым дорогим автомобилем стал Rolls-Royce Silver Ghost 1906 года выпуска, проданный за 75 млн долларов.

И вот совсем недавно, в 2022 году, определился абсолютный рекордсмен категории – раритетный гоночный Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé 1955 года выпуска.

Он был продан на аукционе RM Sotheby’s в Штутгарте за 135 млн евро.

К слову, этот мощнейший гоночный авто своего времени так и не поучаствовал в гонках.

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