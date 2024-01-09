Самый дорогой автомобиль, какой марки это рекорд

Потом самым дорогим автомобилем стал Rolls-Royce Silver Ghost 1906 года выпуска, проданный за 75 млн долларов.

И вот совсем недавно, в 2022 году, определился абсолютный рекордсмен категории – раритетный гоночный Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé 1955 года выпуска.

Он был продан на аукционе RM Sotheby’s в Штутгарте за 135 млн евро.

К слову, этот мощнейший гоночный авто своего времени так и не поучаствовал в гонках.