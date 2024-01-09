Автомобиль из бревна кедра и автозапчастей достиг скорости 76,625 км/ч.
А построил это чудо техники канадец Брайан Рейд (Bryan Reid), владелец домостроительной компании.
В основу его творения легло бревно 240-летнего западного красного кедра.
Некоторые силовые элементы и шасси взяли от Mazda RX-8 и других автомобилей, движущей силой оказалась пара турбин на электрической тяге.
В итоге «Кедровая Ракета» (The Cedar Rocket) имела вес около 907 кг.
После достижения рекорда самое быстрое «моторизированное бревно» в мире выставили на автомобильный аукцион Barrett-Jackson, а вырученные средства отправили на благотворительность.
В итоге лот №3005 – Pioneer Cedar Rocket – был продан трижды: первые два победителя торгов вернули автомобиль в дар, что принесло в общей сложности 350 000 долларов благотворительным организациям.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__