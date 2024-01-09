Секрет правильного воспитания подрастающего поколения от Сябитовой

На своей странице в соцсети Роза Сябитова рассказала, как нужно грамотно воспитывать наследников.
Роза Раифовна убеждена, что тот, кто бьет свое чадо, демонстрирует родительскую несостоятельность.
Мудрость мам и пап заключается в том, чтобы при помощи великого и могучего русского языка разъяснить детям, почему нельзя совершать дурные поступки.
Сябитова не сомневается, что неправильное воспитание сына или дочери принесет и ребенку, и его родителю кучу проблем в будущем.
Телесваха назвала варианты последствий неграмотного воспитания детей такие, как сын-холостяк или дочь-мать-одиночка.
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