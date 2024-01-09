Муцениеце вновь судится с отцом своих детей Прилучным

Оказывается, дело касается выплаты алиментов на общих детей актеров.

Второй иск по поводу Агата Муцениеце подала против Павла Прилучного 25 декабря прошлого года.

От первого иска, поданного артисткой 15 декабря, она отказалась.

По данным Телеграм-канала "Светский хроник", перед Новым годом Агата обратилась в суд, после чего отправилась с возлюбленным на море.

Дети знаменитости отправились в отпуск со своим отцом и его супругой Зепюр Брутян.