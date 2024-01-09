Волочкова сообщила, как друзья спрятали ее во время отпуска на Мальдивах в период новогодних праздников

Анастасия Волочкова утверждает, что друзья, с которыми она была в отпуске, спрятали ее на вилле от посторонних глаз.

В доказательство своих слов балерина выложила снимки пляжа, виллы на побережье, стола с различными яствами.

Знаменитость рассказала, что в период праздников чуть не врезалась в пальму на трёхколёсном велосипеде, который ей никак не удается освоить.

Некоторое время назад артистка раскритиковала людей, подходящих к ней на улице, чтобы сделать фото.