Лерчек пожаловалась, что из-за стресса на фоне судебных разбирательств у нее стали выпадать волосы

Лерчек выложила в Сеть видео, на котором видно, что она подстриглась под каре.

Под видео Валерия Чекалина объяснила, что стресс спровоцировал у нее жесткое выпадение волос.

Блогер не стала скрывать, что плачет, теряя локоны, при каждом расчесывании и мытье головы. Звезда Сети сокрушается, что у нее появились залысины у лба.

Знаменитость надеется, что новый имидж ей к лицу, призвав подписчиков поддержать ее.

Известно, что 27 декабря с Лерчек и ее супруга Артема сняты все ограничения, благодаря чему блогеры смогли вернуться в соцсети.