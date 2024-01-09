Мизулина дала оценку выступлению солиста группы Щенки в одном носке

Екатерина Мизулина напомнила о питерском выступлении Максима Тесли с треками сомнительного содержания в одном носке на половом органе.
Чиновницу заинтересовал тот факт, как отнесется питерская полиция к таким выходкам артиста.
Известно, что исполнителя задержали в аэропорту Санкт-Петербурга. Он находится сейчас в тюремном изоляторе. Ему вменяют мелкое хулиганство.
Когда журналисты спросили, зачем лидер "Щенков" вышел на сцену почти голым, тот ответил, что никакого особого смысла в свой образ не вкладывал, мол "навеяло".
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