Киркоров выступил на сцене впервые после скандала с голой вечеринкой

Выступая в Дубае, Филипп Киркоров заявил со сцены, что вдалеке от родины ощущает присутствие русского духа.
Артист отметил в рамках этого же мероприятия, что не представляет свою жизнь без РФ, но иногда ему очень хочется выбираться в теплые края, спасаясь от морозов.
Селебрити отметил, что главнее всего, чтобы мороза в сердце и душе.
Известно, что зал на выступлении Киркорова был набит битком. Билеты на мероприятие были очень быстро раскуплены.
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