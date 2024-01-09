Киркоров выступил на сцене впервые после скандала с голой вечеринкой

Выступая в Дубае, Филипп Киркоров заявил со сцены, что вдалеке от родины ощущает присутствие русского духа.

Артист отметил в рамках этого же мероприятия, что не представляет свою жизнь без РФ, но иногда ему очень хочется выбираться в теплые края, спасаясь от морозов.

Селебрити отметил, что главнее всего, чтобы мороза в сердце и душе.

Известно, что зал на выступлении Киркорова был набит битком. Билеты на мероприятие были очень быстро раскуплены.