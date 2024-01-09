Бузова выступала в Серпухове в мороз -30 градусов, после чего серьезно заболела

Ольга Бузова сообщила, что из-за выступления слегла.

Знаменитость заявила, что это было ожидаемо, так как она выступала на сцене, когда на улице стоял мороз -30 градусов.

Ранее сестра Бузовой Анна сообщила, что не появлялась в соцсетях в период новогодних каникул, так как была нездорова.

Она отметила, что выезды на перевязки ежедневно не способствовали созданию праздничного контента.

Бузова не стала уточнять, о каком заболевании ведет речь, но еще до Нового года сообщала, что может провести торжество на больничной койке.