Британский коронер, расследовавший кончину Шинейд О'Коннор заявил, что та умерла по естественным причинам

Корпорация Би-би-си информирует, что британский коронер (должностное лицо, специально расследующее смерти, имеющие необычные обстоятельства или произошедшие внезапно) сообщил в ходе заседания коронерского суда в районе Сазерк британской столицы, что расследование кончины Шинейд О'Коннор закрыто.

Криминального характера смерть знаменитости не имеет.

Чиновник заявил, что: "Вовлеченность коронера в это дело завершена".

Напомним, что сладкоголосая ирландская исполнительница с очень сложной судьбой и характером скончалась 26 июля прошлого года на 57-м году жизни.