«Ералаш» подал в суд на вдову и дочь Грачевского из-за просроченных платежей по договорам займа

Представители продюсерского центра утверждают, что в 2011 году Борисом Грачевским был заключен договор займа с "Ералашем" на сумму в 10 000 000 российских рублей сроком на 10 лет с уплатой процентов (8,5% годовых).

Долг при жизни режиссер погасить не успел, а после его кончины оставшаяся задолженность перешла к его наследникам, но те не стали оплачивать долги покойного.

По этой причине "Ералаш" обратился с иском в Мещанский суд российской столицы, требуя уплаты Белоцерковской и Алеевой-Грачевской 18 000 000 рублей. В 2022 году суд удовлетворил требования центра частично, обязав наследниц выплатить ему 15 000 000 рублей, но те просрочили с долгами.

В этом случае выплачивается неустойка в размере 11 000 000 рублей, которую теперь "Ералаш" и выбивает через суд. Заседание по поводу пройдет 6 и 7 февраля текущего года.