Концерты группы Щенки находятся под угрозой срыва из-за голого выступления солиста в Питере

Один из организаторов концертов группы предполагает, что в рамках весенних гастролей "Щенков" могут не состояться все запланированные на ближайшее будущее концерты с Максимом Тесли (Максим Моисеев).

В интервью Daily Storm он сообщил, что сейчас ведется обсуждение с представителями коллектива на предмет отмены всех выступлений.

Информации о концертах в "ВКонтакте" нет, хотя ранее музыканты вели страницу регулярно.

Именно в этой соцсети сообщалось о рождественском выступлении в Санкт-Петербурге, в рамках которого Тесли вышел на сцену в одном носке.

Весной минувшего года «Щенки» сообщали о планах порадовать своим творчеством поклонников из Волгограда, Воронежа, Ростова-на-Дону.