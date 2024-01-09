Концерты группы Щенки находятся под угрозой срыва из-за голого выступления солиста в Питере

Один из организаторов концертов группы предполагает, что в рамках весенних гастролей "Щенков" могут не состояться все запланированные на ближайшее будущее концерты с Максимом Тесли (Максим Моисеев).
В интервью Daily Storm он сообщил, что сейчас ведется обсуждение с представителями коллектива на предмет отмены всех выступлений.
Информации о концертах в "ВКонтакте" нет, хотя ранее музыканты вели страницу регулярно.
Именно в этой соцсети сообщалось о рождественском выступлении в Санкт-Петербурге, в рамках которого Тесли вышел на сцену в одном носке.
Весной минувшего года «Щенки» сообщали о планах порадовать своим творчеством поклонников из Волгограда, Воронежа, Ростова-на-Дону.
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