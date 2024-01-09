Истомина сообщила, как ей удалось похудеть после родов

Карина Истомина похвасталась, что с 73 килограммов, которые она весила после беременности, ей удалось похудеть уже до 56.

Диджей рассказала, что стройность обрести ей помогли генетика, отсутствие алкоголя и систематические занятия спортом.

Жена Федора Смолова отмечает, что ей повезло по той причине, что у нее есть время отдохнуть и заняться собой.

При выборе между тренировкой и сном Карина всегда выбирает второе, потому что отдых - самое важное для здорового внешнего вида.