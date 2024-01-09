Петросян опубликовал свой снимок в стиле славянский шик

Видно, что фото сделано в квартире юмориста.

Подписчикам снимок пришелся по душе. Они сравнили образ Евгения Петросяна со стилем под названием славянский шик, который получил новую волную популярности в последнее время.

Фолловеры засыпали сатирика комплиментами, отметив, что шапка-ушанка ему очень к лицу, предположив, что такой подарок сделала супруга Татьяна Брухунова.

Известно, что поженились возлюбленные в 2019 году и воспитывают вместе теперь сына Вагана, которому уже более 3 лет.