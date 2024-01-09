Крутой оценил исполнение композиции Серова героем сериала «Слово пацана»

Композитор Игорь Крутой заявил в рамках собственного микроблога, что сравнивать оригинал и перепевку бессмысленно.

Он отметил, что умудренного жизненным опытом Александра Серова с юным артистом ставить на один уровень нельзя, так как они очень разные.

При этом музыкант не сомневается, что версия трека "Как быть" в исполнении Леона Кемстача будет иметь успех.

Юношеская непосредственность, наивность и открытость певца делают хит необычным по звучанию, дарят ему новую жизнь.