Певица Марина Хлебникова теряет здоровье, у нее отказали пальцы рук

У певицы Марины Хлебниковой на фоне прогрессирующего ревматоидного артрита стали отказывать пальцы рук, сообщает life.ru.

По данным издания, у звезды ухудшилась чувствительность и подвижность пальцев, ей также больно ходить. Врачи провели исполнительнице пробу Ромберга, которая выявила у нее невротическое расстройство.

Ранее СМИ сообщали, будто Хлебникова встала на учет, как инвалид третьей группы из-за ревматоидного артрита. Артистка будет получать льготы с начала 2024-го года.

Но позже концертный директор певицы Данила Прайс опроверг наличие у Марины инвалидности. Он заверил, что артистка на свое здоровье не жалуется.