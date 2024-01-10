В Оксфордшире от урагана пострадал особняк Бекхэмов

В первые дни января по графству Оксфордшир в Англии, где расположена резиденция звездных супругов, "прогулялся" ураган. Наряду с другими из-за стихии также пострадал особняк Дэвида и Виктории Бекхэм.

Бывший футболист рассказал в соцсетях, что сильнейшие порывы ветра с корнем вырвали дерево на его участке. По словам спортсмена, из-за урагана пострадали также другие растения и коммуникации.

Могло быть и хуже… - признался Дэвид.

В последнее время звезда спорта много времени и сил вкладывает в загородное поместье. Бекхэм увлекся садоводством и разведением кур.