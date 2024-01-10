В Турции загадочно пропала туристка из России

Надежда Ярыгина на новогодние каникулы отправилась на отдых в теплую Турцию. Два дня назад она должна была вылетать обратно, но до аэропорта не добралась. О ее местонахождении до сих пор ничего не известно, сообщает starhit.ru.

Работающая на руководящей должности в одной из крупных теплоснабжающих компаний страны сорокалетняя туристка отправилась в поселок Кириш около Кемера.

Ярыгина купила обратный билет на 8 января, но родственники не могут связаться с ней уже много дней. По словам сотрудников отеля, где остановилась Надежда, женщина пошла в горы одна 4 января, эти слова подтвердили записи с камер видеонаблюдения

Мать пропавшей написала заявление в российскую полицию. Подруга Евгения Шулакова рассказала, что женщину ищут лишь около отеля, а в горы никто не пошел.