Суд оставил просьбу обритого Шарлота о замене СИЗО на домашний арест без изменения

Заседание по делу певца Шарлота состоялось 10 января 2024 года в Самарском областном суде. Певец, которого обвиняют в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, обжаловал арест и просил, чтобы его выпустили из СИЗО, сообщает samara.kp.ru.

За время пребывания в СИЗО исполнитель потерял знаменитые кудри: теперь у него короткая стрижка.

Под уголовные статьи певец попал после публикации провокационных роликов в своих соцсетях. В первом видео он разорвал сложенную буквой Z георгиевскую ленту. Во втором - изменил текст песни «День Победы».

В третьем прибил к стволу дерева портрет патриарха Кирилла, крест с распятием и свой военный билет. Находясь за рубежом, артист также сжег свой российский паспорт.

Защита просила заменить Шарлоту СИЗО на домашний арест или залог в связи с наличием у него заболеваний, в том числе - высокого давления.

Сам Шарлот на заседании заявил, что ему стыдно за свои поступки, он принес извинения президенту РФ, патриарху Кириллу и всем гражданам России.

Но суд оставил без изменения решение о содержании артиста в СИЗО.