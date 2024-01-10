Скончался звезда Голливуда, 42-летний актер Адан Канто

Актер Адан Канто умер от рака в 42 года, сообщает The Hollywood Reporter. Уточняется, что знаменитость скончался от рака аппендикса.

Адан имел глубину духа, которую по-настоящему знали немногие, - говорится в заявлении.

Многие знают Канто по ролям в сериалах «Выживший» и «Нарко», он также снимался в «Уборщице». Кроме того, актер известен и по таким проектам, как «Люди Икс: Дни минувшего будущего», «Последний кандидат», «Последователи».

Канто также был певцом, гитаристом и режиссером. У него остались жена и двое детей: сын трех лет и годовалая дочка.