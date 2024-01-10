Звезда «Великолепного века» Хюррем устроила дочке праздник в стиле российского мультика

Актриса турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли отметила трехлетие своей дочери в стиле российского мультфильма «Маша и Медведь», сообщает 5-tv.ru.
Звезда выложила в соцсети фото, где примерила с малышкой Лили Кои примерили на себя образы любимого персонажа.
Девочка, судя по снимкам, была в восторге от ярких декораций.
С днем рождения, моя любовь! Мы тебя очень любим! - написала Узерли в своем блоге.
Поклонники оценили тематику торжества, особенно - российские фанаты. Они поздравили кроху и пожелали ей всего наилучшего.
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