Звезда «Великолепного века» Хюррем устроила дочке праздник в стиле российского мультика

10:54 2024-01-10
Звезда «Великолепного века» Хюррем устроила дочке праздник в стиле российского мультика

Актриса Мерьем Узерли и ее младшая наследница Лили нарядились в костюмы в стиле мультика «Маша и Медведь».

Актриса турецкого сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли отметила трехлетие своей дочери в стиле российского мультфильма «Маша и Медведь», сообщает 5-tv.ru.

Звезда выложила в соцсети фото, где примерила с малышкой Лили Кои примерили на себя образы любимого персонажа.

Девочка, судя по снимкам, была в восторге от ярких декораций.

С днем рождения, моя любовь! Мы тебя очень любим! - написала Узерли в своем блоге.

Поклонники оценили тематику торжества, особенно - российские фанаты. Они поздравили кроху и пожелали ей всего наилучшего.

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