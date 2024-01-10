В Москве экстренно госпитализировали народную артистку РФ Ольгу Яковлеву

Знаменитая актриса Ольга Яковлева почувствовала себя плохо. Врачам скорой помощи она рассказала о приступах боли, слабости и удушающем кашле.
После осмотра звезду доставили в московскую клинику, пишет thevoicemag.ru.
Народной артистке России назначили целый комплекс анализов. Яковлева прошла полное обследование, в результате которого выяснилось, что у пациентки есть проблемы с кишечником.
У Ольги Михайловны, кроме того, обнаружили несколько кист в почках, при этом ситуация была запущена и начался воспалительный процесс.
Яковлева теперь находится под постоянным вниманием медперсонала, состояние артистки оценивают, как средней тяжести.
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