В Москве экстренно госпитализировали народную артистку РФ Ольгу Яковлеву

Знаменитая актриса Ольга Яковлева почувствовала себя плохо. Врачам скорой помощи она рассказала о приступах боли, слабости и удушающем кашле.

После осмотра звезду доставили в московскую клинику, пишет thevoicemag.ru.

Народной артистке России назначили целый комплекс анализов. Яковлева прошла полное обследование, в результате которого выяснилось, что у пациентки есть проблемы с кишечником.

У Ольги Михайловны, кроме того, обнаружили несколько кист в почках, при этом ситуация была запущена и начался воспалительный процесс.

Яковлева теперь находится под постоянным вниманием медперсонала, состояние артистки оценивают, как средней тяжести.