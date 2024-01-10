Из «Песни года» вырезали не только Филиппа Киркорова, но и Александра Ревву

Два года назад шоумен с женой и дочерьми жил в Испании несколько месяцев, теперь он проживает в Москве. Накануне Нового года артист активно работал на корпоративах и принял участие в праздничных съемках, сообщает thevoicemag.ru.

Звезда снялся в новогоднем выпуске Comedy Club, в шоу «Дуэты» и «Песне года».

Однако многие зрители возмутились, увидев Александра в «Дуэтах». Руководство канала «Россия-1» решило прислушаться к мнению людей и номер Александра из «Песни года» был вырезан.

Руководитель российского Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин подчеркнул «МК», что на федеральных каналах Ревву показывать теперь не будут.

Исполнитель, которого зрители знают, как Артура Пирожкова, этот скандал пока не прокомментировал.