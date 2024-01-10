Дерматолог Хамед рассказал, при какой температуре и как часто надо стирать банные полотенца

Полотенца имеют свойство накапливать влагу, а это способствует размножению бактерий и грибков.

При какой температуре и как часто их надо стирать, чтобы себя обезопасить? На эти вопросы изданию express.co.uk ответил дерматолог Хамдан Абдулла Хамед.

По словам эксперта, очень важно поддерживать в повседневной жизни надлежащую гигиену, включая использование и уход за полотенцами.

Для этого их нужно стирать после трех-четырех использований.

Во время самого процесса стирки надо соблюдать несколько правил. Не перегружать барабан стиральной машины, иначе полотенца плохо очистятся и отожмутся.

Оптимальная температура при стирке полотенец 30-40 градусов.