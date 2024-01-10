Каким продуктам противопоказано хранение в холодильнике

Казалось бы, холодильник - то место, где практически все продукты сохраняются в лучшем виде. Но это не факт: существуют продукты, которые туда лучше не класть, сообщает peopletalk.ru. О чем идет речь?

Авокадо

Хотя существует расхожее мнение, что неспелое авокадо в холодильнике быстро дозревает и дольше сохранит свежесть, на самом деле это не так. У этого плода, как и ряда других тропических фруктов, нету защиты от холода.

В холодильнике мякоть от воздействия минусовых температур становится мягкой, волокнистой и чернеет. В фрукте также могут развиться бактерии, которые способны вызвать отравление.

Зелень

Оказывается, укроп, петрушку и кинзу лучше хранить в замороженном виде. Таким образом они дольше сохранят влагу и вкус. А вот хранить зелень в пластиковом пакете с другими овощами не рекомендуется.

Дело в том, что из-за влажности холодильника может образоваться конденсат, который способствует образованию плесени.

Шоколад

Идея положить плитку в холодильник тоже не лучшая. Из-за образовавшегося конденсата часть сахара в шоколаде растворяется и оставляет белый налет. Шоколад теряет вкусовые качества и выглядит не самым лучшим образом.

Коньяк

Идеальные температурные условия для хранения напитка - 12 градусов. В холодильнике из-за низких температур он может поменять свой вкус и запах.

Выпечка

Хлебобулочные изделия в идеале лучше употреблять свежими либо в течение нескольких дней после покупки. Но, если быстро съесть не получилось, лучше положить хлеб в морозилку, где он лучше сохранит влагу. А в холодильнике хлеб быстро засохнет.