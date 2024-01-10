Шарлот, которому грозит 6 лет тюрьмы, извинился перед Путиным в зале суда за то, что порвал его портрет

Речь идет о видео, на котором Эдуард Шарлот разрывает портрет Владимира Путина.

Извинение не помогло исполнителю, когда его адвокат подал жалобу на его арест. Суд не соглашается выпускать музыканта из-под стражи.

До Нового года Шарлот послал письмо главе Русской православной церкви, патриарху Кириллу, с извинениями и желанием искупить свою вину.

В очередном ролике он портит собственный военный билет, прибивая его к кресту с портретом высокопоставленного священнослужителя.

До этого было "кино" с участием исполнителя, где тот сжигает свой паспорт.

Шарлоту грозит до 6 лет лишения свободы.