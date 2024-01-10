Apple выплатит пользователям iPhone по 90 долларов

Компания Apple начала выплату денег пользователям iPhone, которые пострадали от проблемы с батареями, сообщает gazeta.ru.

Журналисты напомнили, что американская компания в марте 2020 года урегулировала спор с пользователями, обвинившими Apple в том, что фирма замедляет работу смартфонов с изношенными аккумуляторами.

В корпорации эту проблему признали и заявили, что тем самым они защищали iPhone от внезапных отключений.

Согласно договоренностям, компания обязана потратить на выплату компенсаций от 310 до 500 миллионов долларов. Каждому подавшему заявку владельцу Apple IT-гигант должен был раздать по 25 долларов.

Но позже стало известно, что по неизвестным пока причинам размер компенсации увеличился почти вчетверо - до 92 долларов.