Соседов рассказал, кем можно заменить Киркорова

12:23 2024-01-10
Соседов рассказал, кем можно заменить Киркорова

По мнению музыкального критика, поп-короля на российской эстраде вполне можно заменить Николаем Басковым.

Музыкальный критик Сергей Соседов предложил свой вариант замены певца Филиппа Киркорова, которого вырезали из многих новогодних программ после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, пишет News.ru.

По мнению эксперта, зрители не задаются вопросом, чьи номера вошли в шоу, а чьи нет.

Музыкальные программы превратились просто в фон, в сопровождающую картинку.

Поспрашивайте людей, что они запомнили из того, что увидели. И они ответят, что запомнили какие-то разговоры из ток-шоу Андрея Малахова и других, - предположил он.

Соседов уверен, что Филиппа Киркорова можно заменить Николаем Басковым либо Сергеем Лазаревым, так как их репертуары якобы не отличаются.

Песни Киркорова может исполнить Басков, а песни Баскова - петь Лазарев. В принципе они могут петь песни друг друга.

Все это обезличено. Можно ли было представить раньше, чтобы песню из репертуара Зыкиной исполнила Пьеха? А песню из репертуара Пугачевой - Ротару? - заявил Соседов. 

И ответил, что такое было бы невозможным.

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