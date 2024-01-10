Компания «Перфект консалтинг» требует через суд взыскать с Расторгуева 2 100 000 000 рублей

В картотеке Арбитражного суда Москвы отсутствуют сведения о предмете иска.
Известно, что "Перфект консалтинг" занимается строительством и арендой различной недвижимости. Компания является собственником здания бизнес-центра "Новосущевский".
"Продюсерская компания Николая Расторгуева" специализируется на кинопроизводстве.
Организация выпустила картину "72 часа", документальный проект "Людиновские орлята", фильм "Без воинского звания", роль главного персонажа в котором досталась лидеру группы "Любэ".
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