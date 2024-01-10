Компания «Перфект консалтинг» требует через суд взыскать с Расторгуева 2 100 000 000 рублей

XPeng демонстрирует гибрид электрического вертолета и суперкара на выставке CES 2024

Это летающий автомобиль eVTOL от XPeng Aeroht, который, как следует из названия и восьми вращающихся лопастей из углепластика, является концептом летающего автомобиля (среди прочих с этой выставки и прошлых).