Мэрил Стрип закрутила роман со своим коллегой по сериалу «Убийства в одном здании»

Культовая актриса Мэрил Стрип несколько месяцев назад рассказала о своем разводе с Доном Хаммером спустя 45 лет брака. А теперь звезде Голливуда приписывают роман с ее коллегой по сериалу «Убийства в одном здании» Мартином Шортом.

Как уточняет super.ru, на экране актеры длительное изображали возлюбленных. А потом стало известно, что Мэрил и Мартин проводят вместе много времени.

Мэрил и Мартин наслаждаются обществом друг друга. Никакого давления нет. Они хорошо ладят, и это только начало, — раскрыл тайну отношений звезд инсайдер.

Но сами актеры ничего не комментируют. А представитель 73-летнего комика заявляет, что между ним и Стрип просто дружба.