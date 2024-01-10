Mullen Five RS - новейший электрический внедорожник мощностью 1000 лошадиных сил

Mullen Automotive представила свой новый спортивный электромобиль на выставке CES 2024 во вторник.

Этот электрический кроссовер, известный как Mullen Five RS, обещает развить более 1000 л.с. и разгон до 0-60 миль в час менее чем за 2,0 секунды.

Вас простят за то, что вы не знакомы с Mullen Automotive, хотя вряд ли это новый игрок в сфере электромобилей.

Компания была зарегистрирована еще в 2014 году и включает подразделения Coda Motor Cars и Mullen Motors.