Фанаты блогера Брайана Барчика убиты горем: их кумир умирает от рака поджелудочной железы

Брайан Барчик разместил прощальное видео для подписчиков, когда он попадает в хоспис. 16-минутный ролик он так и назвал: "Это прощание".

Являясь хозяином "The Reptarium" в Ютике, Барчик поблагодарил всех, кто посетил его зоопарк, и поклонников, которые поддерживали во время его работы со змеями, гекконами, ящерицами.

Со слезами на глазах 54-лений звезда Сети заверил, что и после его кончины сотрудники продолжат делиться видео с увлекательным контентом.

Брайан выразил надежду, что его фанаты продолжат смотреть блог и после того, как блогера не станет.