Сын Пэрис Хилтон унаследовал мамину страсть к буги-вуги

До того, как стать женой и матерью двоих детей, Пэрис Хилтон была завсегдатаем клубов.

Похоже, ее сын Феникс унаследовал склонность своей матери к ночам в стиле буги, считает yahoo.com.

Хилтон в TikTok поделилась видео, где ее почти годовалый сын трясется и покачивается в кресле. Ролик отредактирован так, что кажется, будто малыш танцует под разноцветный стробоскоп - под песню, которую его мама записала с легендарным диджеем Стивом Аоки.

На следующий день гордая мама выложила клип, где “Малыш Пи” качает головой в самолете со своей семьей.

Феникс родился при помощи суррогатной матери в январе 2023 года. Пэрис Хилтон показывает себя в роли матери как в социальных сетях, так и в своем реалити-шоу на Peacock.

Всего у нее двое детей: кроме сына, у Пэрис есть еще дочь по имени Лондон.