Goodyear заявил, что в продаже скоро появятся уникальные шины нового поколения EV

Популярность и растущее присутствие электромобилей на рынке привели к изменениям в конструкции шин. Основная причина такого явления в том, что более тяжелые транспортные средства с более быстрым ускорением и другими характеристиками предъявляют особые инженерные требования.

Компания Goodyear Tire & Rubber Co. объявила об обновлении серии шин. Ее ElectricDrive ™ 2 - последний шаг усилий компании по экологичности, она содержит не менее 50% экологически чистых материалов на шину по весу.

Такие материалы включают соевое масло в конструкции шины, кремнезем из золы рисовой шелухи и натуральный каучук из экологически чистых источников. Компания сообщила, что новый дизайн включает в себя долговечный состав протектора.

Электромобили часто значительно тяжелее, чем те, которые работают от внешнего сгорания, из-за их тяжелых аккумуляторов, потому были разработаны новые шины с высокой нагрузкой, способные выдерживать больший вес при том же давлении.

Другие проблемы включают необходимость повышения тягового усилия для работы с электрическими двигателями с высоким крутящим моментом.

Goodyear заявила, что ее маркетинговые исследования показывают, что бесшумная езда и характеристики на мокрой дороге - это две основные характеристики, на которые обращают внимание владельцы электромобилей при выборе шины.

Новые шины имеют встроенный звуковой барьер, который помогает снизить уровень шума в салоне автомобиля, и асимметричный рисунок протектора, обеспечивающий хорошую управляемость.

Эта всесезонная шина поступит в продажу в мае и будет выпускаться в 17 типоразмерах, предназначенных для седанов EV и внедорожников, включая модели Tesla Y, 3 и S, Ford Mustang Mach-E, Chevy Bolt, Audi Q4 e-tron и другие.