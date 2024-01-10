Китай объявлен одним из самых крупных экспортером авто в мире, благодаря бешенному спросу на его продукцию в РФ

Согласно имеющимся данным, Китай поставил в минувшем году 5 260 000 авто за границу, что на 1 000 000 больше объема экспорта из Японии.

Продажи машин из Поднебесной в РФ взлетели за 1 год в 5 раз.

В прошлом году КНР подвинул Японию с первого места по объему поставок за рубеж.

Эксперты утверждают, что причиной данного положения вещей является огромный спрос на китайские авто в российском государстве.

Напомним, что Китай - мировой лидер и в производстве электрокаров. Китайская BYD в последнем квартале 2023 года перегнала Tesla по объему экспорта в мире.