Солиста группы Пасош Петера Мартича изгнали из России за пропаганду наркотиков

Согласно решению Никулинского районного суда, Петера Мартича депортировали из России в Сербию.

Музыканта признали виновным по статье о пропаганде наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Также сербу надлежит выплатить за административное нарушение 20 000 российских рублей.

Известно, что Мартич является одним из создателей групп "Пасош", "Озера", "Прыгай, киска".

О том, какая именно композиция стала причиной депортации иностранца из страны, информации нет.