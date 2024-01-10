Директор Хлебниковой рассказал об ухудшении состояния здоровья певицы

Данила Прайс обвинил Телеграм-канал Shot в том, что он уже не в первый раз публикует фейки о Марине Хлебниковой.

Директор певицы сообщил, что сейчас Хлебникова пребывает на гастролях, не забывая делится снимками и видео с выступлений в соцсетях.

Прайс обратил внимание, что Хлебникова выступала на сцене Питера, снимая видео при этом, когда SHOT публиковал очередную ложь о ее срочной госпитализации.

Известно, что немногим ранее вышеуказанный Телеграм-канал информировал, будто знаменитость обратилась к медикам врачам с жалобами на боли в суставах, тяжесть передвижения, ухудшение подвижности и чувствительности нескольких пальцев рук.