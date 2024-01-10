XPeng демонстрирует гибрид электрического вертолета и суперкара на выставке CES 2024

Все эти лопасти складываются в кузов, позволяя вам ехать по улице, не снеся никому головы.
В основном они находятся на уровне шеи почти у каждого взрослого человека.
"Двухрежимная кабина” вмещает только двоих, поскольку остальная часть корпуса заполнена запасными лопастями (или полостью этих лопастей, когда они используются).
Перед водителем / пилотом находится квадратное колесо, похожее на хомут, а также джойстик в центре.
XPeng Aeroht утверждает, что является крупнейшей компанией по производству летающих автомобилей в Азии.
У него есть другая, чуть более реалистичная концепция: модульный летающий автомобиль.
Летающий автомобиль XPeng Aeroht eVTOL.
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