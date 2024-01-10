XPeng демонстрирует гибрид электрического вертолета и суперкара на выставке CES 2024

Все эти лопасти складываются в кузов, позволяя вам ехать по улице, не снеся никому головы.

В основном они находятся на уровне шеи почти у каждого взрослого человека.

"Двухрежимная кабина” вмещает только двоих, поскольку остальная часть корпуса заполнена запасными лопастями (или полостью этих лопастей, когда они используются).

Перед водителем / пилотом находится квадратное колесо, похожее на хомут, а также джойстик в центре.