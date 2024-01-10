Honda запустит линейку электромобилей 0 серии в США в 2026 году

Два концепта Honda на выставке CES получили названия Седан и Space-Hub.

По словам Honda, первый будет первой моделью в линейке 0 Series, а Honda заявляет, что он станет флагманом в ее новой линейке электромобилей.

Он построен на специальной платформе, разработанной с использованием философии Honda M / / M: максимум человека / минимум машины.