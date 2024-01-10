Медики сообщают о том, сколько воды надо пить, чтобы худеть

Вода, потребляемая в достаточном количестве, способствует сжиганию жира на животе и одновременно обеспечивает защиту жизненно важных органов.

Речь идет не о замене еды напитками, а потреблении большего количества жидкости.

Специалисты Национальной службы здравоохранения Великобритании в интервью изданию Daily Express сообщили, что рекомендуемая доза воды в день от 6 до 8 стаканов.

При этом пить начинать следует с самого утра, продолжая это делать в течение дня.

Воду время от времени заменяют низкокалорийными напитками такими, как обезжиренное молоко, чай кофе.