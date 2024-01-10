Экс-футболист Мамаев устроил скандал на самолете, следовавшим рейсом Москва - Дубай

Телеграм-канал Mash сообщает, что Павел Мамаев хотел со своим семейством подняться в воздух из Внуково.

Спортсмен прошел регистрацию и последовал на борт самолета.

Капитан рейса объявил, что рейс переносится с 4:45 на 23:30 по причине обнаружения технической неисправности.

Футболист не захотел покидать свое место, пока ему не отдадут коляску для ребёнка. При этом он сильно кричал и выражался нецензурно.

Сотрудники авиакомпании смогли успокоить дебошира и тот покинул борт самолета. Павел удалился со всей семьей в зал ожидания.