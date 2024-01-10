Новейшая технология позволяет решить проблему облысения при использовании волос на теле и бороде

Революционное решение проблемы носит название трансплантация волос бороды и тела путем экстракции фолликулярных объединений с помощью учитывающего особенности кожи устройства.

Отчет Dr. U Hair and Skin Clinic по поводу проведенных исследований размещен в специализированном издании Dermatologic Surgery.

В статье сообщается о приборе UGraft Zeus, реагирующем на особенности кожи, позволяющем медикам без проблем переносить волосы с бороды и тела на голову при помощи процедуры трансплантации волос с тела.

Технология UGraft Zeus дает возможность справится со сложностями трансплантации волос не с кожи головы, являясь важным достижением в сфере восстановления потери волос в случаях любой степени тяжести.