Билл Гейтс запоминал номерной знак каждого сотрудника Microsoft, чтобы следить за ними

18:01 2024-01-10
Билл Гейтс запоминал номерной знак каждого сотрудника Microsoft, чтобы следить за ними

Своей безжалостностью и контролем над сотрудниками известны также миллиардеры Стив Джобс и Джефф Безос.

Microsoft заняла второе место в списке лучших работодателей по версии Forbes в 2023 году.

Технический гигант показал хорошие результаты в нескольких областях, включая развитие талантов, варианты удаленной работы, льготы по уходу за ребенком, баланс между работой и личной жизнью сотрудников, сообщает finance.yahoo.com.

При этом издание считает: мало вероятно, что компания заняла бы какое-либо место в этом списке, если бы Билл Гейтс пытался основать фирму в 70-х.

В те дни у Гейтса была репутация микроменеджера, который запоминал номерные знаки каждого сотрудника, чтобы следить за ними.

Он превращался в надсмотрщика, который бродил по парковке, чтобы посмотреть, кто успел на работу, - заявил соучредитель Пол Аллен.

Гейтс - не единственный крутой босс в клубе миллиардеров. На самом деле, некоторые известные предприниматели утверждают, что это единственный способ успешно управлять компанией.

Но в последние годы этот стиль руководства столкнулся с противодействием. Некоторые задаются вопросом: является ли строгое управление необходимым условием успеха или раздражающим препятствием для сотрудников?

Существует длинный список предпринимателей, которые столь же знамениты своим успехом, сколь и тем, что на них трудно работать.

По словам Стива Возняка, делового партнера Стива Джобса, миллиардер был печально известен своей безжалостностью и контролем над сотрудниками. А “ультражесткая” культура работы Илона Маска заставляла некоторых сотрудников спать на полу в офисе после 12-часовой смены.

Джефф Безос между тем однажды назвал “баланс между работой и личной жизнью” “изнуряющим”.

В 2023-м году водители службы доставки Amazon подали иск против компании за то, что те заставляли их мочиться в бутылки вместо того, чтобы сделать во время смены перерыв на то, чтобы сотрудники могли сходить в туалет.

Достаточно сказать, что миллиардеры не против доводить людей до грани безумия. Действительно ли эта агрессивная культура работы является ключом к успеху или ненужной нервотрепкой? Исследования, похоже, склоняются к последнему.

В последние годы исследователи изучали влияние микроменеджмента, и результаты, возможно, не удивят любого, кто работал на трудного босса.

Исследование, опубликованное в Asian Journal of Economics and Banking, показало: контролирующие начальники снижают моральный дух сотрудников и производительность. 

Не удивительно, что сотрудники не горят желанием работать на контролирующих боссов. Опрос показал, что 73 процента работников считают микроменеджмент своей самой большой проблемой на рабочем месте. Опрос также показал, что 46 процентов работников думают из-за этого об уходе.

Микроменеджмент также может оказаться ненужным для бизнес-лидеров, пытающихся войти в клуб миллиардеров. Уоррен Баффет - прекрасный пример.

Стиль управления Баффета описан как невмешательство. Владельцам бизнеса, приобретенного его компанией, разрешено “действовать самостоятельно, без нашего надзора и контроля за ними в какой-либо степени”.

Большинство менеджеров великолепно используют независимость, которую мы им предоставляем, сохраняя отношение, ориентированное на собственника, - сказал однажды Баффет.

Другими словами, Баффет - мастер делегирования полномочий, который доверяет своим сотрудникам работать независимо с минимальным контролем.

Если седьмому по богатству человеку в мире не нужен микроменеджмент для достижения успеха, то, вероятно, он не нужен никому другому.

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