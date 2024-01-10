Сумма, которую Волочкова потратила на новогодний отдых на Мальдивах

18:19 2024-01-10
Сумма, которую Волочкова потратила на новогодний отдых на Мальдивах

Анастасия Волочкова каждый год отправляется на отдых на Мальдивы, выбирая для себя любимой только лучшие места для проживания.

Как правило, селебрити арендует виллы с бассейном и близким доступом к морю.

За последние 11 лет артистка балета побывала в райском уголке 21 раз, находя здесь вдохновение, энергию для дальнейшей жизни.

В этот раз Анастасия остановилась в гостинице IFURU, отметив ее как великолепное место для уединения. Выбор знаменитости пал на Sunset Beach Villa, которая является одной из самых роскошных в комплексе, а ночь проживания в ней стоит в районе 120 000 в переводе на российские рубли.

Площадь недвижимости - 113 кв. м. Здесь есть бассейн с видом на море, кондиционер, ванная, новейший ТВ, терраса, мини-бар и уйма иных удобств.

Получается, что Волочкова отдала за такой отдых примерно 1 200 000 рублей за 10 дней.

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