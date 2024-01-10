Сумма, которую Волочкова потратила на новогодний отдых на Мальдивах

Как правило, селебрити арендует виллы с бассейном и близким доступом к морю.

За последние 11 лет артистка балета побывала в райском уголке 21 раз, находя здесь вдохновение, энергию для дальнейшей жизни.

В этот раз Анастасия остановилась в гостинице IFURU, отметив ее как великолепное место для уединения. Выбор знаменитости пал на Sunset Beach Villa, которая является одной из самых роскошных в комплексе, а ночь проживания в ней стоит в районе 120 000 в переводе на российские рубли.

Площадь недвижимости - 113 кв. м. Здесь есть бассейн с видом на море, кондиционер, ванная, новейший ТВ, терраса, мини-бар и уйма иных удобств.

Получается, что Волочкова отдала за такой отдых примерно 1 200 000 рублей за 10 дней.