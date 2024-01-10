Маша Распутина сменила имя и фамилию

Певица Маша Распутина решила сменить сценическое имя и выступать под своими настоящими именем-фамилией - Алла Агеева, сообщает МК.ru.

По истечении большого количества времени хочу вернуть доброе имя. В своё время пришлось его изменить, потому что Алла на эстраде уже была, — призналась певица.

Артистка призналась, что Распутиной стала не случайно. Она выбрала фамилию семейства, проживавшую на её малой родине - в деревне Уроп. Певица призналась, что потом пожалела, что отказалась от своего родного имени.